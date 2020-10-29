Adana'da Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Adana'da Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlandı
29.10.2020 21:05
Adana'da Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlandı Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı.
Adana'da Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlandı
ADANA - Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı.
Adana Valiliği, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Adnan Kahveci Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Turgut Özal Bulvarı'na yürüdü.
Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından yürüyüş yapanlara Türk Bayrağı sallayarak ve alkışlayarak destek verdi.
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