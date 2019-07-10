Son Dakika Haberleri: Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü

1 saat önce

ADANA'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü, System.String[]
Balcalı Hastanesi, Acil Servis, Adana, Güncel
ADANA'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 3 kişi getirildi. Acil Servis'te ilk müdahaleleri yapılan 3 kişiden 2'si yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Mersin'de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı "Yorgunum" diyen astsubay ailesine kurşun yağdırdı! Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı Zeydan Karalar şiveli konuştu: Niye ters ters bakıyon, hayrola? Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]