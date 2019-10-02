Son Dakika Haberleri: Adana'da da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti
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Adana'da da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti

58 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından '2 Ekim'de Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz' kampanyası, Vali Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Adana'da da başlatıldı.

Adana'da da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından '2 Ekim'de Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz' kampanyası, Vali Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Adana'da da başlatıldı.

İçişleri Bakanlığımı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' kapsamında ülke genelinde 2 Ekim 'de 13.00- 15.00 saatleri arasında 20 bin polis yaya geçitlerinde nöbet tuttu. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde araç sürücüleri ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Adana Valiliği önünde yapılan denetimlere Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jardarma Komutanı Gazi Demir ve kent protokolü katıldı. Sürücülere ve vatandaşlara 'yaya' güvenliği hakkında hazırlanan broşürleri dağıtan Demirtaş, karşıdan karşıya geçenleri dikkatlı olmaları yönünde uyardı. Demirtaş, "Bakanlığımız tarafından başlatılan projeyi son derece önemsiyoruz. Öncelik yayaların ama yinede hem sürücülerimiz hem vatandaşlarımız trafikte dikkatli olmak zorunda" dedi.


Mahmut Demirtaş, Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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