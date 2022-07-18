Mersin 'de infaz koruma memuru olarak görev yapan Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Erdem Karapınar, dün arkadaşlarıyla dağlık alandaki Körkün Şelalesi çevresinde gezintiye çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü - Son Dakika

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