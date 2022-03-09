Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı

09.03.2022 09:43

Adana'da, narenciye bahçesindeki ağaçlardan 4 ton portakalı çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da, narenciye bahçesindeki ağaçlardan 4 ton portakalı çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'ndeki narenciye bahçesine giden Bayram Ç, ağaçlardaki 4 ton portakalının çalındığını fark etti.

Bayram Ç'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların S.M. (16), H.A. (20), B.A. (23) ve V.Ö. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir komisyoncuya 11 bin liraya satıldığını tespit ettiği 4 ton portakalı da buldu. Ürün, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, B.A. ve V.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların adreslerinde ele geçirilen ve bir evden çalındığı belirlenen 2 televizyon ve güneş enerjisi sistemi de sahibi Emre K'ye teslim edildi.

Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı
Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı

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Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı Adana'da 4 ton narenciye ve bahçedeki evden televizyon çalıp sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı Plakasını siyah bantla değiştirdikleri araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Plakasını siyah bantla değiştirdikleri araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Münir Karaloğlu, Adana Yüregir, Narenciye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalından 4 ton portakal çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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