Adana'da damda oturduğu sırada mermi isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da damda oturduğu sırada mermi isabet eden kişi yaralandı

6 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin damında oturan kişi, "yorgun mermi"nin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Adana'da damda oturduğu sırada mermi isabet eden kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin damında oturan kişi, "yorgun mermi"nin isabet etmesi sonucu yaralandı.


Gülpınar Mahallesi'nde oturan Erhan T'nin (47), evinin damında olduğu sırada omuz bölgesine nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Yaralanan Erhan T, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.

Gülpınar, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:58 Kaynak: AA

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