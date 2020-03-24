Adana'da damda oturduğu sırada mermi isabet eden kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'da damda oturduğu sırada mermi isabet eden kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin damında oturan kişi, "yorgun mermi"nin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin damında oturan kişi, "yorgun mermi"nin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Gülpınar Mahallesi'nde oturan Erhan T'nin (47), evinin damında olduğu sırada omuz bölgesine nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Yaralanan Erhan T, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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