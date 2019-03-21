Son Dakika Haberleri: Adana'da Damdan Düşen Kişi Öldü

Adana'da Damdan Düşen Kişi Öldü

31 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da Damdan Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Salih Durmuş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle ikamet ettiği binanın damına çıktı.

Buradan aşağıya düşen ve ağır yaralanan Durmuş, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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