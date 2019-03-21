Adana'da Damdan Düşen Kişi Öldü
31 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde çıktığı binanın damından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Salih Durmuş, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle ikamet ettiği binanın damına çıktı.
Buradan aşağıya düşen ve ağır yaralanan Durmuş, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Durmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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