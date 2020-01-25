Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı

6 saat önce

ADANA'da, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 bin 80 kişiden 1634'ü tutuklandı.

Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında gözaltına alınan 5 bin 80 kişiden  1634'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik art arda operasyonlara imza attı. Yapılan operasyonlarda 5 bin 80 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1634'ü tutuklanırken, 1973'ü kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonların devam edeceği bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 16:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi 1634 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]