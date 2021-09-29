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Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı

29.09.2021 10:04

Adana'da alacaklı oldukları kişinin ortağını darbederek kaçırdıktan sonra eşinden 50 bin lira fidye isteyen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Adana'da alacaklı oldukları kişinin ortağını darbederek kaçırdıktan sonra eşinden 50 bin lira fidye isteyen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

M.B. (31) ile M.E.E. (30), kendilerine 50 bin lira borcu bulunan H.K'ye ulaşamayınca ortağı B.D. (34) yanına gitti.

Zanlılar, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bir süre konuştukları B.D'yi daha sonra darbetti.

Kaçmaya çalışan B.D'yi yakalayarak tekrar darbettikten sonra taksiye bindiren şüpheliler, daha sonra genç adamın eşi E.P.D'yi arayarak 50 bin lira ya da altın istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.P.D'nin ihbarı üzerine zanlıların Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Adresteki B.D'yi kurtaran polis, M.B, M.E.E. ve S.A'yı (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.E.E. tutuklandı, S.A. serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılar M.B. ve M.E.E'nin, B.D'yi darbetmesi iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı
Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı
Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı
Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darbederek kaçırdıkları kişinin eşinden fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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