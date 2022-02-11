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Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

11.02.2022 03:40
Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da beş kişi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da beş kişi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, bir kişinin yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bir evin bahçe duvarının yanında yerde oturan kişinin yaralı olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada B.D'nin tanımadığını ileri sürdüğü 5 kişi tarafından darbeldiğini ve bacağından bıçaklandığını belirledi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

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Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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