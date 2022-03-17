Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

17.03.2022 03:53

Son dakika gündem haberi: Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, M.M.Ö'nün, tartıştığı kişilerce darbedilip tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptığı yaralıyı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Darbedilip silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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