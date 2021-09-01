Darbettikleri sürücünün motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin otomobille motosikletlinin yolunu kesmesi

Otomobilden inen zanlılar ile motosikletteki iki arkadaş arasında yaşanan arbede

İki arkadaşın olay yerinden kaçması

Şüphelilerden birinin motosikleti alıp uzaklaşması

Diğer şüphelilerin otomobille uzaklaşması

İki arkadaşın zanlıların arkasından koşması

Yakalanan zanlıların sevk görüntüleri

Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüyü darbedip motosikletini çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheliler otomobille gelip motosikletteki iki kişiyi durduruyor. Zanlıların araçtan inmesinin ardından yaşanan arbede sırasında iki kişi motosikleti bırakıp olay yerinde kaçıyor. Şüphelilerden biri motosikletle, diğerleri de otomobile binerek bölgeden ayrılıyor.