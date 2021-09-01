Şüphelilerin otomobille motosikletlinin yolunu kesmesi
Otomobilden inen zanlılar ile motosikletteki iki arkadaş arasında yaşanan arbede
İki arkadaşın olay yerinden kaçması
Şüphelilerden birinin motosikleti alıp uzaklaşması
Diğer şüphelilerin otomobille uzaklaşması
İki arkadaşın zanlıların arkasından koşması
Yakalanan zanlıların sevk görüntüleri
Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sürücüyü darbedip motosikletini çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Olay anı güvenlik kamerasında
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheliler otomobille gelip motosikletteki iki kişiyi durduruyor. Zanlıların araçtan inmesinin ardından yaşanan arbede sırasında iki kişi motosikleti bırakıp olay yerinde kaçıyor. Şüphelilerden biri motosikletle, diğerleri de otomobile binerek bölgeden ayrılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Darbettikleri sürücünün motosikletini çaldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika