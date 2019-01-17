Son Dakika Haberleri: Adana'da Darp İddiası

Adana'da Darp İddiası

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde darp edildiğini iddia eden 2 kişi karakola giderek şikayetçi oldu.

Adana'da Darp İddiası, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde darp edildiğini iddia eden 2 kişi karakola giderek şikayetçi oldu.

Güzelyalı Mahallesi'nde lastikçi de çalışan H.I. ile yanına gelen 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle isimleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler H.I. ile yanındaki S.G'yi darp etti.

Hastaneye kaldırılan H.I. ile S.G, darp raporu alarak karakola gidip şikayetçi oldu.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel
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