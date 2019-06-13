Son Dakika Haberleri: Adana'da darp iddiası
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Adana'da darp iddiası

3 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde engelli bir kadının komşusu tarafından sopa ile darbedildiği iddia edildi.

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde engelli bir kadının komşusu tarafından sopa ile darbedildiği iddia edildi.
Bahçeli Evler Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerinde müdahale etmesiyle kavga büyüdü.
Olayda yüzde 80 engelli Remziye G. de komşuları tarafından sopa ile darbedilerek yaralandı.
Çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Remziye G, tedavisinin ardından şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:04 Kaynak: AA
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