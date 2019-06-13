Adana'da darp iddiası
3 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde engelli bir kadının komşusu tarafından sopa ile darbedildiği iddia edildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:04 Kaynak: AA
'nın Yüreğir
ilçesinde engelli bir kadının komşusu tarafından sopa ile darbedildiği iddia edildi.
Bahçeli Evler Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerinde müdahale etmesiyle kavga büyüdü.
Olayda yüzde 80 engelli Remziye G. de komşuları tarafından sopa ile darbedilerek yaralandı.
Çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Remziye G, tedavisinin ardından şikayetçi oldu.
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