Adana'da darp iddisı
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Adana'da, iki şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:19 Kaynak: AA
'da, iki şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan
ilçesi Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında gezen H.K'nin yanına tanımadığı iki kişi yaklaştı.
Kollarından tutarak ağaçlık alana götürdükleri H.K'yi darbeden şüpheliler, daha sonra olay yerinen kaçtı.
H.K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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