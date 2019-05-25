Son Dakika Haberleri: Adana'da darp iddisı

Adana'da darp iddisı

1 saat önce

Adana'da, iki şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da, iki şüpheli tarafından darbedildiği öne sürülen 68 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında gezen H.K'nin yanına tanımadığı iki kişi yaklaştı.
Kollarından tutarak ağaçlık alana götürdükleri H.K'yi darbeden şüpheliler, daha sonra olay yerinen kaçtı.
H.K. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:19 Kaynak: AA
Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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