Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

01.03.2022 09:08
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de faaliyette bulunduğu değerlendirilen 3 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının zanlılar hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, şüphelilerin kentteki adreslerini tespit etti.

Özel hareket polislerinin de desteğiyle merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, söz konusu şüphelinin bulunduğu evin sokağını zırhlı araçlarla kapattı.

Şüphelinin evinin kapısını önce koçbaşıyla, ardından levye ve balyozla açmayı deneyen ancak sonuç alamayan ekipler, demir sürgülerle güçlendirildiğini tespit ettikleri kapıya zırhlı araçla vurup açarak içeri girdi.

Zanlıyı gözaltına alan ekipler, evde arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Gözaltı, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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