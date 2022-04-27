DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 7 zanlının kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.