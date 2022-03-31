DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

31.03.2022 07:31

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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