Son Dakika Haberleri: ADANA'DA DEAŞ ADINA HARAÇ ALAN ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika Güncel Haber

ADANA'DA DEAŞ ADINA HARAÇ ALAN ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

56 dakika önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayan, aralarında sözde 'Adana emiri' olduğu iddia edilen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına haraç toplayan, aralarında sözde 'Adana emiri' olduğu iddia edilen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın da desteğiyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten kişilere yönelik 10 Temmuz'da operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, kendisini sözde 'Adana emiri' olarak tanıtan 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalarda, örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DAEŞ silahlı terör örgütünün Adana emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir işyerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 17 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA'DA DEAŞ ADINA HARAÇ ALAN ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Misafirliğe gittiği evi soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:31:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA'DA DEAŞ ADINA HARAÇ ALAN ÇETE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]