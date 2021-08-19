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Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde yer alan sanığa dava - Son Dakika

Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde yer alan sanığa dava

19.08.2021 11:37
Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde yer alan sanığa dava, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına kurulan sözde mahkemede, bir kişiye "300 bin lira para cezası kesen" heyette örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile yer aldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla...

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına kurulan sözde mahkemede, bir kişiye "300 bin lira para cezası kesen" heyette örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile yer aldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan T.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. T.Ö. için "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü mensupları tarafından kentte sözde örgütsel mahkeme heyeti kurulduğu, bu heyette T.Ö. ve DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in de bulunduğu belirtildi. Mahkemede sözde yargılama sonunda müşteki A.A'ya 300 bin lira ceza kesildiği, müştekinin de bu cezayı kabul etmediği iddianamede anlatıldı. İddianamede, A.A'nın kendisine verilen sözde cezayı ödememesi üzerine, terör örgütü mensuplarının ortak iradesiyle İ.K. tarafından silahla yaralandığı kaydedildi.

Sanık T.Ö'nün anayasal düzen dışında farklı bir düzen içerisinde yönetilmeyi amaçlayan düşünce yapısıyla hareket ettiği iddianamede yer aldı.

"Sözde mahkemenin heyetinde Mahmut Özden ve T.Ö. yer alıyordu"

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki A.A, terör örgütü üyelerince tehdit edildiğini anlattı. Bir komşunun evinde polis ekiplerince uyuşturucu ele geçirildiğini belirten A.A, "Bu olay nedeniyle komşumun ailesi beni sorumlu tuttu hatta bir başka komşum bana 'Sen ihbar etmişsin. Yamaçlı Mahallesi'ndeki DEAŞ'çılar bu olaydan seni sorumlu tutuyor. Bunlar senin kalemini kırmış. Suriye'ye gidecek firari iki DEAŞ'lı var. Bu adamlar talimat almışlar, senin kafana sıkacaklar.' dedi." ifadelerini kullandı.

A.A, bu gelişmeler üzerine, "DEAŞ'çılar bu olaydan seni sorumlu tutuyor." diyen komşusuna "Mahmut Özden'in yanına gidelim, konuşalım." dediğini aktararak şunları kaydetti:

"Daha sonra bu komşum bana Mahmut Özden'in yanına gitmeyeceğini, Özden'in kendisine 'Bana eğer A.A. bu olayı kabul edecekse getir, kabul etmeyecekse yanıma boşa gelmesin.' dediğini söyledi. Bir süre sonra Mahmut Özden tarafından bu konuyla ilgili örgütsel mahkeme kuruldu. Sözde kadılığını Mahmut Özden'in yaptığı mahkeme heyeti bana 300 bin lira para cezası kesti. Bu mahkeme heyetinde T.Ö. de yer alıyordu. Örgütsel mahkeme tarafından söz konusu uyuşturucu olayının benim üstlenmem veya kardeşlerim tarafından üstlenilmesi kararı alındı. Ben bu kararı kabul etmediğimden dolayı tehdit, hakaret, ikamete ızrar ve darp olayına maruz kaldım. Daha sonra Adana'da DEAŞ'a bağlı faaliyet gösteren Yamaçlı grubu içerisinde yer alan İ.K. tarafından silahla vuruldum."

İddianamede hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen gizli tanık, "T.Ö'yü tanıyorum. Bu kişi DEAŞ terör örgütüne bağlı Yamaçlı grubu içerisinde aktif faaliyet gösterir." ifadesini kullandı.

"Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçundan hakkında dava açılan sanık T.Ö. ise ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Müşteki A.A'yı silahla yaraladığı iddia edilen İ.K. hakkında da savcılıkça terör örgütü DEAŞ soruşturması yürütüldüğü öğrenildi.

Para Cezası, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde yer alan sanığa dava - Son Dakika


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