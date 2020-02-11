Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Mezin Elsamai, Mahmut İ, Ahmet Ubeyd İ. ve Musleh İ. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Mezin Elsamail, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını iddia etti.

"Ebu Teğme" kod adını kullanmadığını savunan sanık, "Ben DEAŞ'ın petrol kuyularında çalışmadım. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Mezin Elsamail'in üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de Elsamail'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var
Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:08:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da DEAŞ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]