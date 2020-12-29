Adana'da DEAŞ'lı terörist, tarım işçilerinin çadır bölgesinde yakalandı - Son Dakika

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen, terör örgütü DEAŞ üyesi A.Ş., Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesindeki Suriye uyruklu A.Ş.'nin, ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye giderek, terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayısta ise yine kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye baskın yapan ekipler, A.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ş.'nin kaldığı yerde, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.