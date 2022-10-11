Son dakika haber | ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI KARARI

11.10.2022 06:01

Son dakika haberi: ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı Son dakika haberleri | Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü Son dakika haberleri | Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü
Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
12:10 Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış
11:48 Bir kez daha taksici terörü! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp kafasını demir bariyerlere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 13:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement