Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

08.06.2022 07:56
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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