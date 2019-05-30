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ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

1 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
Özel harekat polislerinin baskın yapılan eve girişi
Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi
Sokaktaki zırhlı polis araçları
Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:29 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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