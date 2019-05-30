ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılan eve girişi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Sokaktaki zırhlı polis araçları

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,