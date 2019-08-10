Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da DEAŞ operasyonu

51 dakika önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Yabancılar Şube müdürlükleri ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Kenan H'yi durdurdu.
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Kenan H, terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceği değerlendirilerek gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kenan H'nin, Suriye'nin Rakka bölgesinde silah eğitimi aldığı, terör örgütü DEAŞ adına silahlı çatışmalara girdiği, babası ve iki kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldürüldüğü belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan H, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı Motosikletli iki kişi, bir kadın ve çocuğu adım adım takip edip kapkaç yaptı Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]