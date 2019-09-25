Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ operasyonu
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Adana'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:45 
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