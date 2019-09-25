Adana'da DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ile bıçak fotoğrafı paylaştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:45
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