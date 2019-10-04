Adana'da DEAŞ operasyonu

Ekip, Adana'da olduklarını belirlediği şüphelilerden Esad C'yi merkez Yüreğir , Muhammed K'yi de merkez Seyhan ilçesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösteren şüpheliler Esad C. (41) ile Muhammed K'nin (29) yasa dışı yollarla Türkiye 'ye giriş yaptığını tespit etti.

Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki şüpheli, sınır dışı edildi.

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