Adana'da deaş operasyonu: 2 gözaltı
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ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriyeli Esad Casim El Samo (41) ve Muhammed Kazanı (29) yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriyeli Esad Casim El Samo (41) ve Muhammed Kazanı (29) yakaladı.
Terörle Mücadale ekipleri ve İstihbarat ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları saptanan Esad Casim El Samo ve Muhammed Kazan'ın Adana
'ya yasa dışı yollarla geldiği ihbarını aldı. Şüphelilerin adreslerini saptayan ekipler, El Samo ve Kazan'ı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin Suriye'de örgüt adına petrol satışı yaptıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her 2 şüpheli sınır dışı edildi.
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