Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Özel harekat polislerinin tim düzeni ile evin önüne yürümesi

Polislerin binanın dış kapı zilini çalması

Polislerin binaya girmesi

Özel harekat polislerinin evin çelik kapısına koç başı ile vurması

Ekiplerin kapısı kırılan eve girmesi

Evin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Gözaltına alınan şüphelinin polis nezaretinde dışarıya çıkartılıp, ekip aracına bindirilmesi

Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detay görüntülen

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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