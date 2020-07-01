Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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