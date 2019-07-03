Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

36 dakika önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütüne DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve Adana'da örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 kişinin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ekipleri, direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:59 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 08:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]