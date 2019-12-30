Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ'lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskın yakalanan 2'si Irak, 4'ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:30 Kaynak: İHA
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