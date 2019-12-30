Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
15:12 Karaburun'da fırtına etkili oldu - Son Dakika
15:10 Gençler farkındalık için Görme Engelliler ile halı sahada buluştu - Son Dakika
15:06 Akşehir'de kar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
15:06 Kızılay soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor - Son Dakika
15:05 Selçuklu'da dış mahallelerde yoğun kar mesaisi - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]