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ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI

12.01.2022 09:55

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından sabahın ilk saatlerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI

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Gözaltı, Terör, Polis, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika


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