ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI

7 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütlü bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:27 Kaynak: DHA
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