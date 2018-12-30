Son Dakika Haberleri: Adana'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

47 dakika önce

ADANA'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 tüfek, 11 fişek ve 1 kurusıkı ile dijital materyaller ele geçirildi. Bunlar arasında, şüphelilerin DEAŞ'a üye olduğunu gösteren kimlik kartlarının da bulunduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin ise Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:30 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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