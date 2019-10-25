Adana'da deaş operasyonu, 9 gözaltı

Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, kilitli kapılar koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok