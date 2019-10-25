Son Dakika Haberleri: Adana'da deaş operasyonu, 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Adana'da deaş operasyonu, 9 gözaltı

Adana'da deaş operasyonu, 9 gözaltı

1 saat önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 1'i yabancı uyruklu 9 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 1'i yabancı uyruklu 9 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, kilitli kapılar koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da deaş operasyonu, 9 gözaltı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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