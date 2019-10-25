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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

41 dakika önce

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timleri söz konusu şahısların evlerinin kapısını koçbaşıyla kırarak girdi.

Örgüte bağlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışmaları yaptıkları, örgüt propagandası yaptıkları, örgüte eleman temin ettikleri, örgütsel ders/sohbet/etkinlik düzenledikleri, örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde oldukları tespit edilen, 1'i Suriyeli 9 kişi yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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