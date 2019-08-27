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Adana'da deaş operasyonu: 9 gözaltı kararı

40 dakika önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana'da deaş operasyonu: 9 gözaltı kararı, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik deşifre çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içinde faaliyet yürütüp, destekte bulunduğu iddia edilen 9 şüphelinin evlerini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri
Özel harekat polislerinin koçbaşı ve levye ile kapıyı açması
Kapının girişinde yere yatırılan şüpheli
Evin çevresinde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri
Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi
Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:57 Kaynak: DHA
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