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Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

13.02.2022 09:41

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 9 Şubat'ta sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese şafak baskını yapıldı. Demir kapıların koçbaşlarıyla açılarak girildiği evlerde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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