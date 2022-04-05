Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

05.04.2022 09:49
Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika habere göre Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra geldikleri Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra geldikleri Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra geldikleri Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ADANA - Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra geldikleri Adana'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ve görüntülerde yer alan yabancı uyruklu 7 örgüt üyesinin kentte ikamet ettiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere 31 Mart günü şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ebu H. (35), Ali Cuma T. (41), Ömer T. ile Mahir Muhammed H.'nin (44), propaganda fotoğrafları ortaya çıktı. Örgütün yemekhane sorumlusu olduğu belirlenen Hüseyin Ebu H.'nin, önceki tarihlerde örgütün yöneticileriyle bir araya geldiği ve El Kaide'den ayrılıp DEAŞ'a katıldığı öne sürülen kişiler için ziyafet düzenlediği belirlendi. Ayrıca Hüseyin Ebu H.'nin, daha önceki bir bombardımanda yaralandığı iddia edildi.

Görüntülerde yer aldığı saptanan Ali Cuma T. ise ifadesinde, kendisine zorla kamuflaj giydirildiğini ve görüntüsünün çekildiğini öne sürdü. Ayrıca bir örgüt üyesinin yanında silahlı fotoğrafı olduğu belirlenen Ömer T. ise fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T.'nin, Ömer T. ile Mahir Muhammed H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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