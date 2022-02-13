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Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

13.02.2022 10:20
Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

ADANA'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

ADANA'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle 6 adrese baskın yapıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı serbest bırakıldı.


Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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