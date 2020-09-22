Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de çatışmalara katılan ve faaliyette bulunduğu belirlenen 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kentte kaldığı 5 adresi tespit eden ekipler, belirlenen yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Evlere koçbaşıyla kapıları kırarak giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Terörle Mücadele, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 06:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Bilim Kurulu Üyesi korkutan gerçeğe dikkat çekti: Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımları gençler dolduruyor 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Otomobil ile minibüs çarpıştı, otoyolda can pazarı yaşandı: 1 ölü, 6 yaralı Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, vatandaşın faturasını yıllık 425 TL düşürecek         
12:14
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü 30 yaşındaki genç, aynı evde yaşadığı dedesini öldürdü         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi         
11:25
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı         
09:27
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 13:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei