Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.A. ve E.A.E'nin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün finans işleriyle ilgilendiği iddia edilen M.A. ve DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinde yer aldığı öne sürülen E.A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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