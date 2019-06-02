Adana'da DEAŞ operayonu

Adana
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Suriye
uyruklu 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Ramazan Bayramında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 kişinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle merkez Seyhan
ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Ekipler, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Birimi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA