DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen biri kadın iki şüphelinin yaşadığı Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken evde yapılan aramada 2 cep telefonu, bir tablet bilgisayar ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.