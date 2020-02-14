Adana'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında

6 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da DEAŞ sanıkları hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gıyas Şobak, Ahmet Ok, Halil İbrahim Özden ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Gıyas Şobak, 2014 yılında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçtiğini belirterek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. 'Ebu Cemal kod adını kullanmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, tahliye ya da beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gıyas Şobak, Ahmet Ok, Halil İbrahim Özden'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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