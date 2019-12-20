Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı - Son Dakika

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

6 saat önce

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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