Son Dakika Haberleri: Adana'da DEAŞ üyesi yakalandı
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Adana'da DEAŞ üyesi yakalandı

1 saat önce

ADANA'da, Suriye'nin Rakka kentinde 2017 yılında, terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı çatışmalara katılan 'Ebu Cendel' kod adlı Kenan H. yakalandı.

Adana'da DEAŞ üyesi yakalandı, System.String[]
ADANA'da, Suriye'nin Rakka kentinde 2017 yılında, terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı çatışmalara katılan 'Ebu Cendel' kod adlı Kenan H. yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Kimlik tespitinde Kenan H. olduğu belirlenen şüpheli, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.
Kenan H., polisteki sorgusunda, 2017 yılında Suriye'nin Rakka bölgesinde Ebu Cendel kod adıyla terör örgütü DEAŞ adına silahlı çatışmalara girdiğini itiraf etti. Ülkeye kaçak yollarla girdiğini söyleyen şüpheli, dini ve askeri eğitim aldığını, babası ile 2 kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldüğünü anlattı. Kenan H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Suriye, Rakka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
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